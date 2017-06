Das Kind, das am Sonntagvormittag in Berlin-Hohenschönhausen aus einer Wohnung im fünften Stock gefallen ist, ist tot. Rettungskräfte hatten das sechsjährige Mädchen zunächst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, dort starb es kurz darauf.

Der Unfall hatte sich nach Polizeiangaben in einem Flüchtlingsheim in der Konrad-Wolf-Straße ereignet. Die Polizei ermittelt nun, unter welchen Umständen das Unglück geschah und ob die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Nach ersten Erkenntnissen soll das Kind beim Spielen aus dem Fenster gefallen sein.

Erst am Donnerstag war in Kreuzberg eine Vierjährige aus dem Fenster einer Wohnung im achten Stock gestürzt. Das Mädchen starb kurz darauf im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls.