Zettelschreiber entfacht Kulturstreit an der Kulturbrauerei

Spießer gegen Partyliebhaber: Ein Foto eines Aushangs an "die Anwohner der Kulturbrauerei" im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg macht die Runde in den sozialen Netzen und sorgt für eine altbekannte Diskussion.

In dem Aushang versucht offenbar ein Mieter seine Nachbarn zu mobilisieren, um sich gegen die seiner Meinung nach zunehmende Lärmbelästigung durch die diversen Locations in der Kulturbrauerei - die Alte Kantine, der Soda Club oder das Kesselhaus - zu wehren. Es folgt eine ausführliche Erklärung, wie man vorzugehen hätte: "Also möglichst die Polizei anrufen und mit ihnen gemeinsam hingehen. (...) Es reicht nicht aus, dass man sagt, die Kulturbrauerei ist zu laut", steht auf dem Zettel.