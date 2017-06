Drei Neonazis aus Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) müssen für mehrere Jahre ins Gefängnis, weil sie einen Zechkumpanen fast totgeschlagen haben.



Wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung verhängte das Landgericht Neuruppin gegen einen der Angeklagten eine Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren, die anderen beiden müssen für jeweils drei Jahre ins Gefängnis.



Die Männer im Alter von 24 bis 36 Jahren sollen am Tag der Deutschen Einheit im Oktober 2016 einen 24-Jährigen nach einem Zechgelage in einer Wohnung in Wittstock schwer misshandelt haben. Sie prügelten auf ihr Opfer ein und schleiften es auf die Straße. Dort traten zwei der Täter auf den Kopf des 24-Jährigen. Dieser erlitt schwere Kopfverletzungen.