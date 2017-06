Frau am Liepnitzsee von Ast erschlagen

Hätte ein rechtzeitiges Beschneiden des Baumes den Tod einer Frau am Liepnitzsee verhindern können? Am Dienstagnachmittag wurde eine 44-Jährige von einem herabstürzenden Ast erschlagen - nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Pressesprecherin Ricarda Böhme sagte dem rbb, es liege der Verdacht nahe, dass jemand verkehrssicherungspflichtig im Hinblick auf den vorhandenen Baumbestand ist. Der Unfallort liegt an einer beliebten Badestelle. Es gehe um die Frage, ob rechtzeitiges Beschneiden des Baumes den Tod der 44-Jährigen hätte verhindern können. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) ermittelt deshalb im Fall einer möglichen fahrlässigen Tötung und will untersuchen, wer für das Waldgebiet zuständig ist.

Ist die Tote vom Liepnitzsee (Landkreis Barnim) möglicherweise Opfer einer fahrlässigen Tötung geworden? Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen.

Sollte sich dieser Vorwurf bestätigen, könnten der oder die Verantwortlichen in einem Strafverfahren zu einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren verurteilt werden, so Böhme weiter.

Am Dienstagnachmittag war eine Spaziergängerin am Nordufer des Liepnitzsees von einem Ast erschlagen worden. Die 44-Jährige hatte sich mit ihrem Ehemann auf einer Bank niedergelassen, die unter einer Buche stand. Dabei war ein großer Ast mit einem Durchmesser von 60 Zentimetern aus etwa zehn Metern Höhe herabgefallen, der die Frau am Kopf traf. Sie war auf der Stelle tot. Das Wetter hatte, laut Polizeiangaben, keinen Einfluss auf den Vorfall gehabt.



Der Liepnitzsee gehört zum Wandlitzer Seengebiet und ist einer der beliebtesten Badeseen im Berliner Umland.