Ungewöhnlicher Fund in Luckenwalde

Bauarbeiter sind beim Verlegen einer Fernwärmeleitung in Luckenwalde (Landkreis Teltow-Fläming) auf ein menschliches Skelett gestoßen. Sie hätten die ersten Knochen am Donnerstag etwa 80 Zentimeter unter der Straße des Friedens gefunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Im Laufe des Tages entdeckten Beamte dann weitere Knochen auf der Baustelle.

Bei den Funden handelt es sich den Angaben zufolge um Knochenteile einer einzigen Person. Geschlecht, Alter und Todesursache waren zunächst unklar. Möglicherweise hätten die Gebeine Jahre oder Jahrzehnte unter der Fahrbahn gelegen, hieß es. Eine Obduktion soll nächste Woche nähere Erkenntnisse zur Herkunft der Knochen bringen. Die Baustelle wurde noch am Donnerstagabend wieder freigegeben.