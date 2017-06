Wie viel Platz sollte ein Fahrgast einnehmen, der in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist? So wenig wie möglich, sollte man meinen. Aber manche Männer sitzen in Bussen und Bahnen so breitbeinig da, dass sie anderthalb Sitze oder mehr belegen. "Manspreading" heißt diese Unsitte auf Englisch. In der New Yorker U-Bahn weisen Schilder mit dem Slogan "Dude, it’s rude" schon seit 2012 darauf hin, dass dieses Verhalten unhöflich gegenüber anderen Fahrgästen ist.