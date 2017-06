Zwischen März und Mitte Juni hat es in brandenburgischen Wäldern schon mehr als 100 Mal gebrannt. Den größten Flächenbrand gab es in der noch jungen Waldbrandsaison in der Lieberoser Heide, als 250 Hektar in Flammen aufgingen. Das teilte ein Sprecher des Umweltministeriums in Potsdam am Donnerstag mit.