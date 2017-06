Audio: Antenne Brandenburg | 20.06.2017 | Po Keung Cheung

Mehr Polnisch-Lerner an Brandenburger Schulen - Dzień dobry, drogie dzieci!

20.06.17 | 08:50 Uhr

Aus Polen ziehen mehr Familien nach Brandenburg. Dies führt zu höheren Schülerzahlen - und zu mehr Interesse am Polnisch-Unterricht. Das brandenburgische Bildungssystem stehe bei Polen hoch im Kurs, sagt eine Expertin.



An Brandenburger Schulen wird wieder mehr Polnisch gesprochen. Im laufenden Schuljahr nehmen laut Bildungsministerium rund 2.530 Schüler an polnischem Sprachunterricht teil - etwa 60 mehr als ein Jahr zuvor. Im Schuljahr 2012/2013 hatten noch 1.730 Schüler an den allgemein- und berufsbildenden Schulen die Sprache des Nachbarlandes gelernt. In den Jahren davor war die Zahl zurückgegangen.



Polen schätzen brandenburgisches Bildungssystem

Ein Grund für den jetzigen Anstieg ist der Zuzug polnischer Familien. Der amtlichen Statistik zufolge hat sich die Zahl der in Brandenburg lebenden Polen im vergangenen Jahr um rund elf Prozent auf 16.410 erhöht. Damit nahm die größte Ausländergruppe in Brandenburg in den vergangenen zehn Jahren (bis Ende 2016) um das zweieinhalbfache zu. Im laufenden Schuljahr sind in Brandenburg etwa 1.270 Kinder und Jugendliche mit polnischer Staatsangehörigkeit gemeldet. 2012/2013 waren es nur 510.



Besonders in der Uckermark haben sich viele Polen niedergelassen, wie die Sprachwissenschaftlerin Lena Fleck von den Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) Brandenburg beobachtet hat. "Das brandenburgische Bildungssystem steht bei den Polen hoch im Kurs", versicherten ihr Eltern polnischer Kinder immer wieder.



26 Schulen bieten Polnisch an

Polnisch wird in diesem Schuljahr in Brandenburg an insgesamt 26 Schulen in verschiedenen Formen unterrichtet, darunter elf Grundschulen und fünf Gymnasien.



Wie das Bildungsministerium mitteilt, wird in Frankfurt (Oder) derzeit ein Nachbarschaftssprachenkonzept angestrebt, das Schulpartnerschaften und Begegnungen junger Menschen aus beiden Ländern fördert. Voraussetzung dafür sei ein durchgängiges Sprachangebot von der Grundschule bis zum Schulabschluss.



Polnisch-Unterricht in Brandenburg Als Muttersprache Als Muttersprache wird Polnisch in Brandenburg vor allem Kindern angeboten, deren Eltern die Sprache zu Hause sprechen. Voraussetzung für das freiwillige Angebot ist eine Gruppengröße von mindestens zwölf Schülern. Die Lehrer haben häufig selber einen Migrationshintergrund. Laut Bildungsministerium gibt es in Brandenburg derzeit 70 Lehrkräfte mit polnischer Staatsangehörigkeit.



Maximal vier Stunden Unterricht in der Muttersprache pro Woche schließen sich dem regulären Stundenplan an. "Die emotionale Bindung der Kinder zur Schule steigt - und damit die Motivation, zu lernen", so Lena Fleck von den Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) Brandenburg.



Als Begegnungssprache Polnisch als sogenannte Begegnungssprache wird an vier Grundschulen in den ersten beiden Klassen vor allem deutschsprachigen Kindern angeboten. Von der dritten Klasse an wird die Begegnungssprache als Fremdsprache weitergeführt. Neben Polnisch gibt es an brandenburgischen Grundschulen auch Sorbisch und Englisch als Begegnungssprache.



Als Fremdsprache Als zweite oder dritte Fremdsprache steht Polnisch in Brandenburg derzeit an 15 Schulen aller Formen im Lehrplan - und wird verstärkt nachgefragt. Wie das Bildungsministerium auf eine Anfrage der Linkspartei im Landtag mitteilte, gibt es im laufenden Schuljahr mehr als 1.700 Jungen und Mädchen, die Polnisch im Fach Fremdsprache lernen. Das sind etwa 130 mehr als im Schuljahr 2014/2015. Als erste Fremdsprache ist Polnisch an den 21 Europaschulen möglich. Über die Form des Unterrichts können die Schulen selbst entscheiden. An acht Schulen des grenznahen Raumes fördert Brandenburg zudem Polnisch-Arbeitsgemeinschaften.