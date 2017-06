In Berlin und Brandenburg gab es zu Jahresbeginn mehr Unfälle als im Vorjahr. So registrierte die Berliner Polizei zwischen Januar und April drei Prozent mehr Unfälle als im Vorjahreszeitraum. In Brandenburg stieg die Zahl der Verkehrsunfälle um zwei Prozent. Das Statistische Landesamt Berlin-Brandenburg gab die Zahlen am Freitag bekannt.