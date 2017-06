Die aufwendigen Laufstegschauen in einem Zelt am Brandenburger Tor unter dem Logo des Unternehmens waren früher das Herzstück der Berliner Modewoche. Nach einem Umzug zunächst in ein Eisstadion und dann in ein früheres Kaufhaus war aber bereits über ein Ende der Veranstaltung spekuliert worden.

Die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft reagierte gelassen. "Die Entscheidung kommt nicht überraschend", sagte ein Sprecher, fügte aber hinzu: "Die Fashion Week bleibt ein Erfolgsmodell und sehr attraktiv."