In einer Tram der Linie M10 sind am Montagmittag verdächtige Gegenstände entdeckt worden - laut Polizei handelt es sich um Metallkisten. Die Warschauer Straße ist rund um die Bahn abgesperrt, Anwohner mussten die Häuser verlassen.

In der Nähe des S- und U-Bahnhofs Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain sind am Montag verdächtige Metallkisten in einer Tram der Linie M10 entdeckt worden. Derzeit untersuchen Spezialisten des Landeskriminalamts mit einem Roboter die Metallkisten.



Die Polizei sperrte die Warschauer Straße zwischen Mühlenstraße und Revaler Straße, auch die Oberbaumbrücke wurde gesperrt. Auf den Umfahrungsstrecken gibt es lange Staus. Auch Fußgänger kommen nicht durch.

Wie die Polizei dem rbb mitteilte, wurden in der näheren Umgebung vier Häuser evakuiert. Bewohner und dort arbeitende Menschen mussten die Räume verlassen.