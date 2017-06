Ein 13-jähriges russlanddeutsches Mädchen verschwindet in Berlin für 30 Stunden und behauptet anschließend, von Südländern vergewaltigt worden zu sein. Die Community ist empört. Doch dann war alles ganz anders. Nun kommt es trotzdem zum Prozess.

Vor dem Berliner Landgericht muss sich ab Dienstag ein 24-Jähriger wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs verantworten. Er soll sexuelle Kontakte zu einer damals 13-Jährigen in seiner Wohnung gehabt haben.

Der Fall hatte Anfang 2016 für großes Aufsehen gesorgt. Damals war das russlanddeutsche Mädchen aus Berlin-Marzahn zur Polizei gegangen und hatte angegeben, von drei südländisch aussehenden Männern entführt und vergewaltigt worden zu sein.

Daraufhin brach angesichts der Diskussionen um die Flüchtlinge in Deutschland eine Welle des Protestes los, vor allem aus der russlanddeutschen Community. Selbst der russische Außenminister Sergej Lawrow mischte sich ein und warf deutschen Behörden vor, den Fall verheimlicht zu haben. In Berlin kam es unter anderem am Kanzleramt zu Protesten. Doch dann gab es eine überraschende Wende.