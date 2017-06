Feuer an Kabelschächten - S-Bahn-Verkehr nach Anschlägen weiter eingeschränkt

20.06.17 | 07:38 Uhr

Noch immer kämpft die Bahn mit den Folgen der Brandstiftungen an Kabelschächten: Der Berliner S-Bahn-Verkehr ist auch am Dienstag eingeschränkt. Betroffen sind noch immer die Linien S 8, S 9, S 47 und S 85.

Nach den Brandanschlägen auf Bahnanlagen in mehreren deutschen Städten gibt es am Dienstagmorgen in Berlin, Hamburg und Köln weiterhin Einschränkungen. Andernorts hat sich die Lage laut Bahn normalisiert.

In Berlin sind die S-Bahn-Linien S8, S9, S47 und S85 betroffen, wie die S-Bahn mitteilt: Die S8 verkehrt zwischen Birkenwerder und Ostkreuz.

verkehrt zwischen Die S9 verkehrt zwischen Flughafen Berlin-Schönefeld und Hermannstraße.

verkehrt zwischen Die S47 verkehrt zwischen Spindlersfeld und Schöneweide.

verkehrt zwischen Die S85 verkehrt zwischen Nordbahnhof und Waidmannslust. Die S-Bahn empfiehlt, zwischen Treptower Park, Neukölln und Schöneweide die Ringbahn-Linien zu nutzen oder den Bereich mit Bussen und Bahnen der BVG zu umfahren.



13 Brandanschläge auf Gleisanlagen

In der Nacht zum Montag hatten Unbekannte in Berlin, Hamburg, Köln, Dortmund, Leipzig sowie im niedersächsischen Bad Bevensen insgesamt 13 Brandanschläge an Strecken der Deutschen Bahn verübt. Vielerorts kam es zu Verspätungen und Zugausfällen. Es wurde ein politischer Hintergrund im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg vermutet. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Ein mutmaßliches Bekennerschreiben auf der Webseite "Indymedia" wird geprüft.

Zusammenhang mit G20-Protesten noch nicht bestätigt

Anfang Juli treffen sich die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländern sowie Vertreter der EU in Hamburg. Generell sei ein Zusammenhang zwischen den Angriffen und linken Protesten gegen den G20-Gipfel möglich, hieß es am Montag aus den Sicherheitskreisen. "Angriffe auf die Infrastruktur passen ins Muster linksextremistischer Mobilisierung vor dem G20-Gipfel." Linksextremisten hatten wiederholt Aktionen und Anschläge gegen das Treffen angekündigt. Aus dem Bundesinnenministerium hieß es, es sei noch zu früh für Aussagen, ob es einen Zusammenhang zwischen den Angriffen und dem bevorstehenden G20-Gipfel gebe. Die Kabelbrände gingen auf unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen zurück. Die Ermittlungen dazu liefen unter Hochdruck. Täter wurden bislang nicht gefasst.

Gravierende Auswirkungen auf den Berufsverkehr

In Berlin war das Feuer in der Nacht zu Montag in einem Kabelschacht zwischen den S-Bahnhöfen Treptower Park und Sonnenallee ausgebrochen. Die Kabelstränge verlaufen dort parallel zu den Gleisen. Der Brand hatte den ganzen Montag über gravierende Auswirkungen auf den S-Bahn-Verkehr. Vor allem im morgendlichen Berufsverkehr waren zehntausende Fahrgäste betroffen.

Sendung: Radio Berlin, 20.06.2017, 07.30 Uhr