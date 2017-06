Flug aus China - Pandas kommen am 24. Juni in Berlin an

Die beiden chinesischen Pandabären Mengmeng und Jiao Qing sollen Ende nächster Woche nach Berlin geflogen werden. Zu Gesicht bekommen sie die Berliner aber noch nicht gleich nach ihrer Ankunft.

Die beiden Panda-Bären, die China Berlin zur Verfügung stellt, sollen am 24. Juni am Flughafen Schönefeld eintreffen. Das teilte der Berliner Zoo am Dienstag mit. Nach Medienberichten werden die beiden Tiere mit einer Lufthansa-Maschine eingeflogen.



Ab Anfang Juli dann sollen das Pandamädchen Mengmeng und ihr Partner Jiao Qing für Besucher zu sehen sein. Vorher leben sie sich im Innengehege der neuen Panda-Anlage ein.



Einziger deutscher Zoo mit Pandas

Zoo-Direktor Andreas Knieriem hatte das Pärchen gemeinsam mit dem Panda-Reservat Chengdu im Südwesten Chinas ausgesucht, in dem die Bären bisher leben. Pandas findet man mittlerweile nur noch in den Bergregionen der chinesischen Provinzen Sichuan, Shaanxi und Gansu. Rund 1.800 dieser Tiere sollen noch in freier Wildbahn leben. Der Große Panda wird weiter als stark gefährdet in der Roten Liste für bedrohte Arten eingestuft. Mit Mengmeng und Jiao Qing hätte der Berliner Zoo als einziger Tiergarten Deutschlands wieder Große Pandas in seiner Obhut. Bis vor fünf Jahren lebte Bao Bao im Berliner Zoo - 2012 starb das Panda-Männchen im Alter von 34 Jahren.

Pandas kosten den Zoo eine Million Euro im Jahr

Dass nun in Berlin wieder Pandas leben sollen hat auch politische Gründe. Der Einzug der beiden Pandas wird als ein Zeichen der engen Beziehungen zwischen Berlin und Peking gewertet. Daher werden, wenn am 5. Juli die Panda-Anlage im Zoo eingeweiht wird, auch sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wie Chinas Staatspräsident Xi Jinping erwartet. Für die Pandas hatte der Zoologische Garten Berlin eine zehn Millionen Euro teure neue Anlage gebaut. Zudem zahlt der Zoo für 15 Jahre eine Million US-Dollar (etwa 920.000 Euro). 70 Prozent des Geldes sollen in den Artenschutz im natürlichen Lebensraum in China, 20 Prozent in die Forschung, die restlichen zehn Prozent sind Verwaltungskosten. Der Zoo will die Summe mit Hilfe von Sponsoren und Spendern selbst aufbringen. Mengmeng und Jiao Qing bleiben dabei eine Leihgabe und im Besitz Chinas.



Der Berliner Zoo hofft, dass auch Mengmeng und Jiao Qing Nachwuchs bekommen. Dafür wurden in der Panda-Anlage extra Bereiche eingerichtet. Allerdings: Auch die Panda-Babys bleiben Eigentum Chinas. Sobald die Tiere die sexuelle Reife erreicht haben, müssen sie nach China zurückkehren.

Ein Traumgehege für ein Traumpaar auf acht Pfoten

Die Brücke steht, das Pandahaus und das Klettergelände auch - doch fertig ist das ganze Gehege noch nicht.

Das Kuscheltier freut sich: Im Pandahaus halten bambusartige Säulen das Dach. Anfang Juli sollen hier die Besucher entlanglaufen, doch im Moment ist der Fußboden noch roh, es liegt noch viel Plane rum.



Die Glasscheiben im Pandahaus sorgten schon für Kritik seitens der chinesischen Panda-Geber: Sie seien nicht hoch genug. Doch der Zoodirektor hat bereits zugesagt, hier nachzurüsten.

Liebeshöhle für das Pärchen: Im Tunnel unter der romantischen Brücke sollen sich die beiden Pandas nahe kommen - wenn denn Paarungszeit ist. Das sind bei den Pandas nur 72 Stunden, da muss also die Atmospähre stimmen, damit es tatsächlich auch funkt zwischen Männchen und Weibchen.

Der Stoffpanda kann damit nicht viel anfangen, aber wenn die echten Pandabären kommen, werden sie sich über das zünftige Klettergehege freuen.

Vier Männer mit dem Hammer: Richtfest im Februar 2017 für den "Panda Garden".



So sah es hier noch vor drei Monaten aus: Luftansicht auf die Baustelle des neuen Pandageheges im Zoo Berlin. Fazit: Es geht voran, gibt aber noch viel zu tun.

