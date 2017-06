Nachwuchs im Wildpark Johannismühle - Hallo, kleine Polarwölfchen

05.06.17 | 18:24 Uhr

Vier oder fünf auf einen Streich - so ganz genau kann das selbst der Wildpark Johannismühle noch nicht sagen. Dort gibt es Nachwuchs bei den Polarwölfen - kleine graubraune Fellknäuel, die momentan noch viel mit ihrer Mutter kuscheln.



Der Wildpark Johannismühle in Baruth/Mark (Landkreis Teltow-Fläming) freut sich über Nachwuchs unter seinen Polarwölfen. Am Montag seien erstmals bis zu fünf Welpen auf dem Areal gesichtet worden, teilte der Park mit. Derzeit würden die Pfleger das Polarwolfgehege nicht betreten, sagte Geschäftsführer Julian Dorsch gegenüber rbb|24. Man habe die Welpen jedoch über eine festinstallierten Kamera beobachten können. Auf den Bildern sind die Jungtiere als graubraune Fellknäuel zu erkennen, die sich an ihre Mutter kuscheln.



Ein Polarwolf in freier Wildbahn

Fähe Freya, die Wolfsmutter, hatte ihre Welpen demnach wie in der Natur üblich in einer selbst gegrabenen Höhle zur Welt gebracht. Sie verlasse diese nur selten, um dann für ihren Nachwuchs Futter zu beschaffen. Es ist bereits die zweite Nachzucht aus dem Polarwolf-Paar Anjuk und Freya in dem Wildpark, wie es weiter hieß.

Keine Auswilderung vorgesehen

Ob der Nachwuchs im Wildpark Johannismühle bleibt, kann erst in ein paar Wochen entschieden werden, "da die Mortalität bei Wölfen, auch bei den Grauwölfen in Brandenburg, sehr hoch ist", so Dorsch. "Möglich ist, dass die Welpen nach dem Absetzen an andere zoologische Einrichtungen abgegeben werden." Ausgewildert werden Tiere jedoch nicht, da der Polarwolf nicht vom Aussterben bedroht ist.

Der Polarwolf ist eine Unterart des Wolfes und erreicht eine Gesamtlänge von 90 bis 150 Zentimeter. Er ist im gesamten arktischen Gebiet zu finden. Die Tiere haben besonders weiches, dichtes und langhaariges Fell. Polarwölfe sind im nördlichen Kanada sowie auf Grönland heimisch. Mit dem Brandenburger Klima würden die Tiere aber gut zurechtkommen, so Dorsch. Sendung: Brandenburg Aktuell, 05.06.2017, 19.30 Uhr