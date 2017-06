Falschparker sollen in der nächsten Woche verstärkt kontrolliert werden. Im Fokus der Verkehrsaktion (12. bis 16. Juni) von Polizei, Ordnungsämtern und BVG stehen laut Behörden etwa 200 Straßen, in denen besonders oft auf Rad- und Busspuren sowie in zweiter Reihe geparkt wird. "Viele denken: Mal kurz in der zweiten Reihe parken oder auf der Busspur stehen, wird doch nicht so schlimm sein", so Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) laut Mitteilung vom Freitag. Das sei es aber, weil es andere Verkehrsteilnehmer zu Aktionen nötige, die für sie gefährlich werden könnten.

Bei einer ähnlichen Verkehrsaktion im vergangenen Jahr hatte die Polizei an fünf Tagen rund 2.300 Verstöße angezeigt und 92 Autos abgeschleppt. Die Zahl der verstärkt kontrollierten Straßenzüge wird in diesem Jahr von 40 auf 200 vergrößert. Beteiligt sind die Ordnungsämter Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte, Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr nach Behördenangaben 31.639 Fälle angezeigt, in denen Autofahrer Radfahrer durch Falschparken behindert hatten. Auf Busspuren gab es 22.409 Verstöße, in 55.900 Fällen ging es um Parken zweiter Reihe.