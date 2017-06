Der Berliner Polizei ist ein großer Schlag gegen den Drogenhandel in der Hauptstadt gelungen: Ermittler entdeckten 256 Kilogramm Marihuana bei einem 27-jährigen Berliner. "Das ist der größte Einzelfund von Marihuana in Berlin seit Jahrzehnten" sagte Polizeidirektor Olaf Schremm am Donnerstag. Mindestens seit 1980 habe die Polizei keine so große Menge sichergestellt. Im gesamten Jahr 2015 hatten Fahnder 240 Kilo Marihuana beschlagnahmt, 2016 waren es insgesamt 340 Kilo.

Neben dem Cannabis fanden die Ermittler 16 Kilogramm Amphetamine, 5.000 Pillen Ecstasy, 117 Gramm Kokain und Waffen: sechs Pistolen, eine AK47, eine Pumpgun sowie Munition. Außerdem Chemikalien zur Herstellung von Amphetaminen. Der Straßenverkaufswert der Drogen und Waffen liegt bei insgesamt etwa drei Millionen Euro. Ein Haftrichter erließ am Donnerstag Haftbefehl gegen den Verdächtigen.