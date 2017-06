Die Bundespolizei fahndet seit Ende April nach Schlägern, die zwei Männer am S-Bahnhof Jannowitzbrücke brutal attackiert haben sollen. Alle 13 Tatverdächtigen wurden nun identifiziert.

Zuletzt konnte ein 16-Jähriger ausfindig gemacht werden, der zuvor mit einem Foto öffentlich gesucht wurde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Am frühen Morgen wurde sein Wohnort sowie der eines weiteren mutmaßlich an der Tat beteiligten 16-Jährigen durchsucht.

Die Einsätze fanden in einem Wohnheim für Asylbewerber in Charlottenburg sowie in einer Einrichtung für Jugendliche in Reinickendorf statt. Bei der Durchsuchung stellte die Polizei Handys und Kleidung der mutmaßlichen Täter sicher.