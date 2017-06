"Ich bin mir sicher, dass dieses Bad viele begeisterte Besucher finden wird", sagte Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD). "Die Besucher werden aus Berlin kommen und auch aus Werder." Jakobs spielte damit auf die geplante Blütentherme im benachbarten Werder an der Havel an, die auch sechs Jahre nach Baubeginn noch nicht fertiggestellt ist.

Am Mittwochmorgen wird das "blu" für alle Besucher geöffnet. "Wir erwarten in dem neuen Bad rund 350.000 Besucher im Jahr", sagte Stadtwerke-Sprecher Stefan Klotz am Dienstag. Das neue Stadtbad sei zweieinhalb Mal so groß wie die alte Schwimmhalle aus DDR-Zeiten am Brauhausberg, die zuletzt knapp 180.000 Besucher jährlich zählte. Sie soll abgerissen werden.

In der neuen Halle gibt es ein 50-Meter-Sportbecken sowie ein Freizeit- und Familienbad mit einer 114 Meter langen Wasserrutsche. Hinzu kommen Sauna- und Wellnessbereiche.