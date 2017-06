Im September soll es losgehen: Das hintere Becken im Kreuzberger Prinzenbad soll ein Edelstahl-Innenleben bekommen. Die Kacheln sollen raus.

Das wollen "Die Freunde des Prinzenbades" verhindern – seit Wochen sammeln sie Unterschriften gegen den Austausch. Die Petition liegt in der Cafeteria des Bades aus und trägt den Titel "Türkisblau statt krematoriumsgrau!" Das magische Blau des Wassers werde verschwinden, und damit auch alle Assoziationen an Ozeane, Himmel, an Weite und Unendlichkeit, heißt es in dem Text, der der Unterschriftensammlung beiliegt. Das könne man sehr gut im Sommerbad am Insulaner beobachten, das mittlerweile ein Edelstahlbecken habe.