Sechsstelliger Schaden - Fast vier Jahre Gefängnis wegen gefälschter Designerkleidung

12.06.17 | 16:30 Uhr

Jahrelang vertrieb ein 31-Jähriger vermeintliche Markenware - mit Millionengewinnen für die Betrüger, Milliardenverlusten für die Nobellabels und tausender geprellter Kunden. Jetzt wurde der Mann zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Von Ulf Morling

3,5 Milliarden Euro Schaden sollen jährlich allein in Deutschland durch gefälschte Markenware entstehen, so der Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie. Erdal K. und seine Komplizen sind nach Überzeugung des Gerichts für eine sechsstellige Summe des Schadens verantwortlich. Durch Zufall stieß man auf den jetzt Verurteilten: Anfang September 2016 brachte eine Stichprobe beim Zoll auf dem Flughafen Tegel das Verfahren ins Rollen.

Was der illegale Markt haben wollte, wurde bedient. Erdal K.

Getarnte Hugo-Boss-Fälschungen

1.590 Hemden packten die Beamten an dem Berliner Flughafen aus. Die Ware kam aus dem türkischen Bursa. Alles schien in Ordnung zu sein, bis die Zöllner sich die Aufnäher und Aufkleber der Hemden näher ansahen: das angebrachte Firmenlogo "Mio Caldino" ließ sich abziehen. Darunter war ein Hugo-Boss-Label angebracht. Es war offensichtlich gefälscht. Schwarzmarktwert der Hemden: 34.821 Euro. Die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Markengesetz begannen. Ursprünglich hatten die Hemden auf ein Industriegelände nach Spandau geliefert werden sollen. Dort hatte der angeklagte, in Berlin geborene Türke, mehrere Container gemietet. Zwei Monate nach dem ersten Verdacht wurde Erdal K. verhaftet. In seinem kurzen Prozess legte er jetzt ein umfassendes Geständnis ab und belastete sogar seinen Bruder in der Türkei schwer.

Spandau war Deutschlandzentrale

Von Spandau aus hatte der 31-jährige K. ab 2015 tausende Kleidungsstücke verschickt, die die Etikette berühmter Designer trug: Giorgio Armani, Hugo Boss, Ralph Lauren, Calvin Klein, Dolce Gabbana. Sein Bruder habe ihm aus der Türkei die gefälschte Markenware geschickt, so Erdal K.. Er versendete die Ware nach dessen Anweisung dann unter anderem nach Ortenberg (Hessen) und Dresden (Sachsen). Dort sollen die Hauptabnehmer der heißen Waren gesessen haben, die zu Dumpingpreisen die angebliche Designerware per Internet in der Türkei bestellten und unter die Käufer gebracht haben sollen über ebay, Amazon, Zalando und eine russische Internetseite.

Bruder soll Drahtzieher sein

Im westtürkischen Bursa soll der Bruder K.s und mindestens eine weitere Komplizin sitzen - unerreichbar für die deutschen Ermittler. In der drei-Millionen-Stadt sollen alle Fäden zusammenlaufen: "In Bursa und Istanbul gibt es zig Firmen, die produzieren", sagt Erdal K. in seinem Prozess. "Den deutschen Markenschutz gibt’s dort nicht." Nach der Produktion oft minderwertiger Ware mit dem - gefälschten- Label Qualität versprechender renommierter Firmen wie Hugo Boss oder Calvin Klein, würden andere Firmen die heiße Ware bis heute in illegalen Kaufhäusern im Internet an deutsche Zwischenhändler vertreiben. Er und sein Bruder Ertugrul hätten über ihre "F. GmbH" die gefälschte Markenkleidung dann hier verkauft. "In der Türkei gibt es Firmen, die die heiße Ware auch nach Deutschland bringen können", berichtet er weiter. Per Paket habe er über Polen und Großbritannien die gefälschte Designerkleidung von DHL oder UPS nach Spandau geliefert bekommen. Wenn es schnell gehen musste, sei auch per Flugzeug geliefert worden. Seit 2011 soll das lukrative Geschäft mit dem Markenbetrug gelaufen sein. "Mein Bruder hat Kunden in Deutschland, Norwegen, den USA und Russland akquiriert", berichtet Erdal K.

Aber gerade im Textilbereich ist das sehr schwer, weil viele einflussreiche Persönlichkeiten in der Textilbranche eingebunden sind. Zollbeamter

Die Firma der Gebrüder K.

"Ich und mein Bruder sind Gesellschafter der F. GmbH", erzählt der Angeklagte. Unter anderen Hemden, Poloshirts, Pullover, Kapuzen-Sweatshirts und Unterhosen hätten sie den Zwischenhändlern in Deutschland angeboten. "Was der illegale Markt haben wollte, wurde bedient", so K.. Pro Hemd beispielsweise sei angeblich nur ein Gewinn von 3 bis 3,50 Euro gemacht worden. Bruder Ertugrul in der Türkei habe über das Sortiment entschieden. Knapp 20.000 Einzelstücke soll die GmbH der beiden Brüder in Deutschland verkauft haben. Ertugrul K. sei das letzte Mal im September 2016 in Deutschland gewesen, berichtet sein angeklagter Bruder. "Der und die Frau, die die Buchhaltung machte, werden wohl auch in der Türkei bleiben", so der Ermittlungsführer vom Zoll.

Markenbetrüger schwer zu ermitteln

Nachdem Erdal K. ins Fadenkreuz der Ermittler geraten war, wurde die angebliche Markenware auch den originären Herstellern vorgelegt. Oft erkannten die Firmen schon auf Fotos die Kleidungsstücke als Plagiate. An seiner Adresse auf einem Wirtschaftsgelände wurde unter anderem ein Müllcontainer durchwühlt, um mehr über die Herkunft der Modeplagiate zu erfahren. Eine Art Hausmeister auf dem Spandauer Gewerbegelände hatte halbjährlich allein 1.200 Euro erhalten, um hunderte von Paketen für die Brüder anzunehmen. Der Zoll hätte dann versucht, über die türkischen Behörden vor Ort zu ermitteln, so der Ermittlungsführer im Prozess. "Aber gerade im Textilbereich ist das sehr schwer, weil viele einflussreiche Persönlichkeiten in der Textilbranche eingebunden sind", so der Beamte wörtlich. Bei der richterlich genehmigten Hausdurchsuchung in Spandau seien schließlich Beweismittel beschlagnahmt worden. Darüber hinaus habe man bulgarische Briefkastenfirmen enttarnt, über die die Zahlungen der Kunden gelaufen seien.

Handel mit Plagiaten geht weiter

Allein in der Eurozone entstehen laut Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie jährlich ein Schaden von geschätzt 43,3 Milliarden Euro durch den Verkauf von gefälschter Designerkleidung. Das Problem besteht aber weltweit: so hatte Schuhhersteller Birkenstock erst vor einem Jahr den Verkauf seiner Produkte über Amazon in den USA eingestellt. Auf dem Marketplace, wo private Verkäufer ihre Waren anbieten, waren eine Vielzahl gefälschter Birkenstock-Sandalen aus China angeboten worden.

Weitere Verfahren gegen Erdal K.

Gegen Erdal K. laufen, auch nach dem Urteil, noch weitere Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung. Noch vor Ende des Prozesses war er für eine Kaution von über 70.000 Euro von der Untersuchungshaft verschont worden. Die Wirtschaftskammer hielt ihm im Urteil zugute, dass er "sehr offen" ausgesagt habe. Das sei nicht üblich, gerade in Wirtschaftsverfahren. Der 31-Jährige hatte in seinen letzten Worten vor dem Urteil Reue bekundet: Er wolle jetzt "draußen" ein normales Leben führen.