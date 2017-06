Wasserqualität in Berlin und Brandenburg - Zum Baden ausgezeichnet, ökologisch verheerend

17.06.17 | 08:33 Uhr

Blaualgen im Tegeler See haben dazu geführt, dass mehrere Hunde gestorben sind. Das beängstigt die Badegäste. Dennoch gilt die Badequalität meistens als ausgezeichnet. Viel schlimmer sieht es für kleine Lebewesen in den Seen aus. Von Vanessa Klüber

Durch Cyanobakterien, sogenannte Blaualgen, sind am Tegeler See in Berlin mehrere Hunde umgekommen. Das kann beängstigen und die Badequalität der Seen in der Region infrage stellen. Doch diese Qualität ist offenbar trotzdem allgemein sehr gut: Weiterhin kann in fast allen Seen in der Region gebadet werden, ohne dass für den Menschen eine Gefahr auf Durchfall, Übelkeit, Hautausschlag oder sogar Lähmungen bis hin zu Atemstillstand besteht. Das ist den Angaben der Badewässer-Profile des Landesamtes für Gesundheit und Soziales zu entnehmen. Auch das Bundesumweltamt bestätigt: Fast alle Seen sind zum Baden geeignet für Menschen – oft ist die Badequalität ausgezeichnet.

Berlin mit schlechtester ökologische Wasserqualität

Ganz anders jedoch sieht es mit der ökologischen Qualität der Gewässer aus – also mit den Lebensbedingungen für kleine Lebewesen und die Umwelt insgesamt: "Die ökologische Qualität der Gewässer in Deutschland ist verheerend", sagt etwa Volker Mohaupt vom Umweltbundesamt. So haben in Brandenburg 24 der 190 Seen eine sehr gute oder gute Wasserqualität, der Rest liegt im Bereich "mäßig" bis "schlecht". In Berlin ist kein einziger der zwölf bewerteten Seen ökologisch sehr gut oder gut, wie aus der Antwort einer kleinen Anfrage der Grünen an den Bundestag hervorgeht. Berlin gehört damit zusammen mit Hamburg, Bremen zu den Bundesländern mit der schlechtesten ökologischen Wasserqualität. Wie kommt das? "Die Badequalität hat wenig mit der ökologischen Qualität des Wassers zu tun", sagt Mohaupt.



Vor allem viel Phosphor

Wenn Wissenschaftler die Qualität der Gewässer ermitteln, vergleichen sie die im Wasser lebenden Organismen mit dem Bestand, der natürlicherweise dort vorhanden sein sollte. Das Problem bei den Seen: Dort schwimmt vor allem viel Phosphor. Phosphor ist wichtig für das Wachstum von Organismen. Aber in zu hoher Konzentration ist es umweltschädlich. Es beschleunigt dann das Algenwachstum zu sehr - auch wiederum das der Blaualge. Das übermäßige Algenwachstum schadet anderen kleinen Lebewesen und verdunkelt das Wasser. "Irgendwann bekommen die Algen selbst dann nicht mehr genügend Licht, was ihr eigenes Wachstum stoppt", so Mohaupt. Aber bis dahin ist das Wasser schon ziemlich trübe, "mit Sicht bis zu nur noch 50 Zentimetern Tiefe", so Mohaupt.

Warnung des Lageso vor Blaualgen

Menschen baden trotz Warnung im Tegeler See

Phosphor komme zur Hälfte durch die Düngung in der Landwirtschaft, zur anderen Hälfte durch nicht ausreichende Klärung des Abwassers in die Gewässer. Solange das Phosphor nicht für ein übermäßiges Wachstum an Blaualgen sorgt, dürfte es die Badegäste in den Seen nicht weiter stören. So badeten am Donnerstag einige Menschen trotz Blaualgen-Warnung des Landesamts für Gesundheit und Soziales im Tegeler See. Ein Badeverbot gibt es derzeit ohnehin nicht. Hier eine Übersicht einiger Stoffe, die in den Seen vorkommen, aber - mit Ausnahme der Blaualge - die Badequalität eher nicht beeinträchtigen:

Fäkalien Wildschwein-, Hunde- oder Vögelkot kann das Wasser verschmutzen. Vögel am See sollten deshalb nicht gefüttert werden. Es handelt sich dann um bakteriologische Belastungen. Gemessen wird zum Beispiel die Belastung durch die Escheria-Coli-Bakterien. Außerhalb des menschlichen Körpers vermehren sich diese Keime kaum. Deshalb sind sie ein brauchbarer Anzeiger für fäkale Verunreinigungen. Dies bedeutet, dass ab Überschreiten des Grenzwertes für E.coli zu vermuten ist, dass auch andere Darmkeime, zum Beispiel bestimmte Krankheitserreger, im Wasser vorhanden sind (Quelle: Lageso).



Abfälle ...sind nicht nur hässlich, sondern können das Wasser ebenfalls durch Bakterien belasten.

Blaualgen Blaualgen sind in Berliner Seen in den vergangenen Jahren häufig, jedoch nicht massenhaft vorgekommen. Sie sind als grüne oder blaugrüne Schlieren oder Teppiche im Wasser sichtbar und tragen den Namen Cyanobakterien – es handelt sich biologisch gesehen auch nicht um Algen, sondern um Bakterien. Die Blaualgen können schnell auftauchen und sehr schnell auch wieder verschwinden. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales ist eine neue Sorte der Blaualge gefunden worden, die es in den Berliner Badegewässern so noch nicht gegeben hat. Gefunden wurde das so genannte Gift "Anatoxin A", das nach Angaben des Lageso eine neurotoxische Wirkung hat. Normalerweise reagierten Betroffene, die mit den Algen in Kontakt gekommen sind, mit Erbrechen und Kopfschmerzen. Das nun gefundene Gift könne in großen Mengen zu Krämpfen und Atemstillstand führen.

Andere Algen Algen wie Gold- oder Kieselalgen seien für die Gesundheit unbedenklich, so das Landesamt. Goldalgen riechen bisweilen ein wenig unangenehm. Kieselalgen sind ungefährlich und erzeugen sogar einen großen Teil des Sauerstoffs in der Erdatmosphäre.

Phosphat …stammt zu großen Teilen aus der Überdüngung der Gewässer, durch phosphathaltige Waschmittel oder durch Phosphor-Austräge aus der Landwirtschaft. Es begünstigt das Algenwachstum. Dieses kann durch eine hohe Phosphatkionzentration überhand nehmen.

Eisen und Sulfat Eisen lagert sich auf dem Boden ab. Durch die Eisenablagerungen ersticken Wasserpflanzen und Wassertiere. Das Eisen kommt vom Braunkohletagebau: Eine Studie der staatlichen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft LMBV ergab, dass 64 Prozent der Sulfatbelastung aus dem aktiven Bergbau stammt und 36 Prozent aus den alten Tagebauen. Es wird freigesetzt, wenn der Bagger die Erde umschaufelt. Oxidiertes Eisen färbt die Seen braun. Ein Teil des Eisens lässt sich durch Grubenreinigungsanlagen herausfiltern, nicht aber Sulfat, das die Verdauung beeinflusst und abführend wirkt.

