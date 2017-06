Unfall in Treptow-Köpenick

Geistesgegenwärtig hat sich ein unter einen Lastwagen geratener Berliner Radfahrer dort festgehalten und so wohl Schlimmeres verhindert. Der 57-Jährige fuhr laut Polizei am Montagmittag das Ernst-Ruska-Ufer in Treptow-Köpenick entlang, als ihn ein nach rechts abbiegender Lastwagen erfasste.

Unter der Sattelzugmaschine konnte er sich dann offensichtlich anklammern, ohne von den Rädern überrollt zu werden. Nach rund 60 Metern kam der von einem 48-jährigen Fahrer gelenkte Lkw zum Stehen, woraufhin Rettungskräfte den Radler versorgten. Er wurde mit Prellungen, Schürfwunden und einen Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus gebracht.