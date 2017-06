Ein Radfahrer ist in Berlin-Neukölln in eine Autotür gefahren und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.



Den Angaben zufolge fuhr der 56-Jährige am Dienstagabend gegen 23 Uhr über die Hermannstraße in Richtung Kienitzer Straße. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll ein 51-Jähriger die Fahrertür seines geparkten Porsche Cayenne unvermittelt geöffnet haben, so dass der Radler nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und gegen die Tür stieß.



Rettungskräfte brachten den 56-Jährigen mit einer schweren Kopfverletzung in eine Klinik.