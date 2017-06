Der Radfahrer, der in der Nacht zu Mittwoch in Berlin-Neukölln gegen eine Autotür gefahren ist, ist verstorben. Das hat die Polizei am Mittwochabend bekannt gegeben. Demnach verstarb der 55-Jährige an seinen schweren Verletzungen am Mittag in einem Krankenhaus.

Den Angaben zufolge fuhr der Mann am Dienstagabend gegen 23 Uhr über die Hermannstraße in Richtung Kienitzer Straße. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll ein 51-Jähriger die Fahrertür seines geparkten Porsche Cayenne unvermittelt geöffnet haben, so dass der Radler nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und gegen die Tür stieß. Er kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik.