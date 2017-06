Ein 55-jähriger Radfahrer starb, weil ein Diplomat aus Saudi-Arabien seine Autotür öffnete, ohne auf den Verkehr zu achten. Ob der Diplomat Konsequenzen befürchten muss, ist offen. Am Abend versammelten sich hunderte Radfahrer am Unfallort zu einer Mahnwache.

Nachdem ein saudi-arabischer Diplomat den Unfalltod eines Radfahrer in Berlin-Neukölln verursachte, hat das Auswärtige Amt eine Verbalnote an die Botschaft Saudi-Arabiens geschickt und um eine Stellungnahme zu dem Vorfall gebeten. Das erfuhr rbb|24 aus dem Auswärtigen Amt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der 51-Jährige Diplomat die Fahrertür seines Porsche Cayenne in der Neuköllner Hermannstraße Ecke Kienitzer Straße unvermittelt geöffnet. Er soll im absoluten Halteverbot gestanden haben. Ein 55-Jähriger Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte gegen die Autotür und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Am Mittwochmittag erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Am Donnerstagabend versammelten sich hunderte Radfahrer an der Unfallstelle zu einer Mahnwache. Der Berliner Landesverband des Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hatte dazu aufgerufen. Radaktivisten legten Blumensträuße nieder, zündeten Gedenkkerzen an und stellten ein sogenanntes Geisterrad auf. Diese weiß angestrichenen Fahrräder sollen zumindest ein Jahr lang an tödlich verunglückte Radfahrer erinnern, dann müssen sie wieder entfernt werden.