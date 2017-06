Erneut ist es in Berlin zu einem tödlichen Radunfall gekommen. Eine 31-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Berlin-Prenzlauer Berg ums Leben gekommen.

Die Frau war am Mittwochnachmittag auf der Danziger Straße in Richtung Wedding unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. An der Kreuzung Greifswalder Straße stieß sie gegen 17.20 Uhr mit einem abbiegenden LKW zusammen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus, wo sie kurze Zeit später starb.



Erst vor zwei Wochen starb ein 55-jähriger Radfahrer in Neukölln nach einem Sturz, weil ein Autofahrer unvermittelt die Tür seines geparkten Wagens geöffnet hatte.