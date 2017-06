Dies kritisierten die Städte Frankfurt (Oder) und Brandenburg/Havel. "Das geht vollkommen am Bedarf vorbei", erklärte Frankfurts Stadtsprecher Martin Lebrenz am Mittwoch. "Wir haben morgens 13.000 Einpendler und abends noch einmal so viele", unterstrich er.



Sein Amtskollege in Brandenburg/Havel, Jan Penkawa, sprach sogar davon, dass beide großen märkische Städte damit vom Land abgehängt und mit Standortnachteilen konfrontiert würden. Etwa 20.000 Menschen nutzen von und nach Brandenburg/Havel täglich die Linie RE1.

Alles sei noch offen, bekräftigte Streu. "Wir haben einen Vorschlag gemacht, wie wir das Angebot verbessern können." Am Donnerstag finde in Cottbus ein Regionaldialog statt und am Freitag in Angermünde. Danach komme es noch zu einem Treffen des Städtekranzes Berlin-Brandenburg ehe im Herbst das Beteiligungsverfahren zum neuen Landesnahverkehrsplan gestartet werde.



Sendung: Antenne Brandenburg, 14.06.2017, 14 Uhr