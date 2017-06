Sie warfen Pflastersteine, zündeten Autos und ein Toilettenhäuschen an: In der Nacht zum Samstag randalierten dutzende Täter in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach ihnen.

In der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain hat es erneut Ausschreitungen gegeben. In der Nacht zum Samstag zündeten dutzende Randalierer selbstgebaute Straßenbarrikaden an. Sie zerrten unter anderem Baustellenabsperrungen, Mülltonnen und Reifen auf die Straße und setzten diese in Brand. Auch fünf Autos und ein Toilettenhäuschen wurden durch die Brandstifter zerstört. Sie stellten Bauzäune in Nebenstraßen, um Zufahrtswege für die Feuerwehr und Polizei zu blockieren. Gegen 0:20 Uhr ging bei den Einsatzkräften die erste Meldung ein.

Als die Polizei in der Rigaer Straße eintraf, warfen die Täter Flaschen, Steine, Gläser voll Farbe und Böller. Nach Angaben der Polizei wurde eine Beamtin durch einen Feuerwerkskörper leicht am Bein verletzt. Die Straße war übersät mit Pflastersteinen, minutenlang war die gesamte Straße in dichten Rauch gehüllt . Feuerwehrleute konnten die Brände schnell löschen. Polizisten suchten die Täter in einem Hubschrauber mit Scheinwerfern, er flog in der Nacht über Friedrichshain.