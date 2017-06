Östliche Ringbahn in Berlin für zehn Tage unterbrochen

Im Osten Berlins muss in einem Zeitraum von zehn Tagen mit enormen Einschränkungen gerechnet werden. Ab Freitag den 2. Juni 22 Uhr bis in die frühen Morgenstunden des 12. Junis ist die Bahntrasse zwischen den Stationen Ostkreuz und Frankfurter Allee komplett gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten. Der zuständige Projektleiter der DB Netz AG wird auf den Internetseiten der Berliner S-Bahn mit den Worten zitiert, der Zahn der Zeit habe am Betonkabelkanal für die Stromversorgung der Bahnen gesorgt.