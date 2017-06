Vor einem Café im Wedding fallen Schüsse: Mitte Mai feuern zwei Gruppen von Männern aufeinander, im Verdacht sind Rocker. Am Mittwoch haben daher Polizeitaucher in einem Kanal nach Tatwaffen gesucht - aber etwas völlig anderes gefunden.

Nach einer Schießerei im Rockermilieu in Berlin-Wedding hat die Polizei am Mittwoch mit Tauchern nach Tatwaffen gesucht. Am Nordufer 26 stiegen zwei Spezialeinsatzkräfte in den Hohenzollernkanal gegenüber dem Freibad Plötzensee und begannen die Suche unter Wasser, wie eine Polizeisprecherin sagte.