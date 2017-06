Eine Platz steht unter Wasser, ein geparktes Auto sackt in der aufgerissenen Straße ab, Haushalte sind stundenlang ohne Trinkwasser. Der Grund: Am Bassinplatz in der Potsdamer Innenstadt ist eine Trinkwasserleitung gebrochen.

Ein Rohrbruch hat am Freitagmittag in einem kleinen Teil der Potsdamer Innenstadt für erhebliche Schäden gesorgt. Die Potsdamer Stadtwerke teilten mit, dass das beschädigte Rohr am Bassinplatz eine Hauptleitung gewesen sei. Dies habe zu größeren Auswirkungen für Teile der Stadt gesorgt. Eine nicht genannte Zahl von Haushalten war für mehrere Stunden ohne Wasser, am Nachmittag aber hatten dann nach Angaben der Stadtwerke wieder fast alle Potsdamer Wasser.



Auf Fotos und Videos ist zu sehen, dass die Straße "Am Bassin" vor der Kirche St. Peter und Paul unter Wasser steht, die Fahrbahn aufgerissen und teilweise angehoben ist. Ein am Seitenrand parkendes Auto ist abgesackt und versinkt in der Straße. Weitere Autos wurden von den Einsatzkräften abgeschleppt. Polizei und Feuerwehr sind weiter im Einsatz, auch die Stadtwerke sind vor Ort. Was genau die Ursache für den Bruch der 400 Millimeter starken Hauptleitung ist, ist noch unklar.