Die Zahl der Ehescheidungen in Berlin ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 24 Jahren gesunken. Auch in Brandenburg fiel die Zahl - auf das Niveau von vor 19 Jahren. Dabei haben sich in den letzten Jahren immer mehr Paare amtlich das Ja-Wort gegeben, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mit.

In der Hauptstadt gab es demnach im vergangenen Jahr 6.253 Scheidungen - und damit 2,7 Prozent weniger als 2015. Die meisten der geschiedenen Ehen endeten im sechsten Ehejahr (5,9 Prozent). 43 Ehen in Berlin hielten nur ein Jahr.

In Brandenburg gab es mit 4.691 Scheidungen im vergangenen Jahr 3,2 Prozent weniger als 2015. Wie schon im Vorjahr gab es die meisten Ehescheidungen im Landkreis Oberhavel (433), die wenigsten in Frankfurt/Oder (100).



In etwas mehr als der Hälfte der Fälle (53,4 Prozent) ging die Initiative zur Scheidung von der Ehefrau aus, hieß es vom Statistikamt. Nur drei Prozent der Ehescheidungen wurden hier gemeinsam von beiden Partnern eingereicht. 213 Ehen (4,5 Prozent) wurden ohne

Zustimmung des Partners geschieden.



Am häufigsten endeten auch in Brandenburg Ehen im sechsten Jahr (5,5 Prozent), fast genauso viele wurden im siebten Jahr geschieden (5,1 Prozent). 24 Ehen in Brandenburg hielten nur ein Jahr.



Fast die Hälfte der Scheidungspaare hatte mindestens ein minderjähriges Kind (45,3 Prozent), insgesamt waren 3.246 Kinder von einer Scheidung der Eltern betroffen. Bei den meisten Scheidungen hatten beide Partner die deutsche Staatsbürgerschaft (94,6 Prozent), erklärte das Statistische Landesamt weiter.