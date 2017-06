Die "Wilden Seiten" von der Grundschule Am Kiefernwald in Wildenbruch (Potsdam-Mittelmark) sind als Deutschlands beste Schülerzeitung der Jüngsten ausgezeichnet worden. Beim diesjährigen Wettbewerb, den die Jugendpresse Deutschland gemeinsam mit den Bundesländern veranstaltet, hatte die Jury unter rund 1.900 Einsendungen nach den gelungensten und überzeugendsten Konzepten gesucht.



Im Bundesrat nahmen am Donnerstag Vertreter der Siegerredaktionen die Preise in sechs Schulkategorien entgegen. Sie gingen außerdem nach Bayern und Baden-Württemberg. Sonderpreise gab es für herausragende themenspezifische Beiträge, Förderpreise für Zeitungen mit besonderem Entwicklungspotenzial.