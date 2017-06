Wieder sind in Berlin zwei Radfahrer im Straßenverkehr schwer verletzt worden. Am Freitagabend prallte ein Radler gegen einen BVG-Bus. Zuvor war ein weiterer Radler mit einem PKW kollidiert. Am Mittwoch war ein Radler nach einer schweren Kollision gestorben.

Erneut sind in Berlin am Freitag mindestens zwei Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt worden. In Friedrichshain fuhr ein 46-jähriger laut Polizei von einem Verbindungsweg kommend auf die Kynaststraße. Hier stieß er mit dem Wagen eines 19-Jährigen zusammen. Der Radfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Im Bezirk Treptow kollidierten am Freitagabend nach Polizeiangaben ein Radler und ein BVG-Bus. Vermutlich beim Abbiegen erfasste der Bus an der Ecke Elsenstraße/Straße am Treptower Park den Radfahrer und rollte nach dessen Sturz über eines seiner Beine. Der Mann, über den zunächst keine Angaben vorlagen, wurde in eine Klinik gebracht.



Erst am Dienstagabend war ein Radfahrer in Berlin-Neukölln gegen eine abrupt geöffnete Autotür geprallt und am Folgetag an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben. Der 55-Jährige hatte sich bei dem Unfall schwer am Kopf verletzt. Bei dem Unfallauto handelt es sich um einen Diplomatenwagen. Ob der Diplomat, der den Unfall verursacht hat, für seine Tat bestraft wird, ist noch unklar.