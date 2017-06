Kaum hat der kalendarische Sommer angefangen, verabschiedet er sich kurzfristig schon wieder. Nach tagelangem Hochdruckwetter mit teilweise über 30 Grad, muss man sich am Donnerstag in Berlin und Brandenburg auf schwere Unwetter einstellen. Dies kündigte der Deutsche Wetterdienst an.

Der Wettervorhersagedienst Meteogroup bestätigte die Unwetterwarnung. Voraussichtlich am frühen Nachmittag könne es zu ersten, teils schweren Unwettern kommen. Vor allem nachmittags und abends muss man sich auf heftigen Starkregen einstellen. Es wird stürmisch, Sturm- bis Orkanböen können mit einer Geschwindigkeit von 90 bis 120 Stundenkilometer über das Land fegen. An manchen Orten kann es auch bis zu 5 Zentimeter dicke Hagelkörner regnen.

Es könne mancherorts auch zu großen Gewitterclustern kommen, erklärte der Meteorologe Norbert Becker-Flügel von der Meteogroup: "Gerade ab 20 Uhr wird es voraussichtlich ziemlich kritisch". Damit könnte auch das mit Spannung erwartete Depeche-Mode-Konzert buchstäblich ins Wasser fallen, sagte Becker-Flügel: "Unwetter heißt, es wird gefährlich werden. Da muss sogar vielleicht evakuiert werden".

Den Höhepunkt wird das Unwetter wahrscheinlich in der Nacht haben. Danach ziehen die Gewitter allmählich ostwärts, es kann örtlich jedoch stürmisch bleiben. Auch am Freitag sind Windböen um die 55 Stundenkilometer nicht ausgeschlossen.



Grund für die Unwetter ist eine Tiefdruckrinne, die am Donnerstag von Westen her auf Deutschland übergreift, wodurch die Gewitterneigung stark ansteigt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bestehe vor allem in den östlichen Landesteilen Deutschlands sogar ein leicht erhöhtes Potenzial für Tornados.