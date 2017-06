Ein schwerer Unfall behindert derzeit den Verkehr auf dem Berliner Stadtring, der A100. An der Karambolage in Höhe Ausfahrt Spandauer Damm waren am Mittwochnachmittag drei Pkw beteiligt.

Der Verkehr staut sich in Fahrtrichtung Norden zurück bis Kreuz Schöneberg. Ob Menschen zu Schaden kamen, ist noch nicht bekannt.