Feuerwehr gibt Entwarnung nach Seuchenalarm in Neukölln

Die Seuchengefahr in einer Neuköllner Arztpraxis hat sich nicht bestätigt. Wie die Polizei mitteilte, haben der leitende Notarzt der Feuerwehr und der Amtsarzt Entwarnung gegeben.



Bei der Patientin einer Arztpraxis in der Karl-Marx-Straße habe sich der Verdacht auf eine hochansteckende und gefährliche Tropenkrankheit nicht bestätigt. Um welche Krankheit es ging, wurde nicht mitgeteilt. Die Frau sei mit grippeähnlichen Symptomen in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es.



Die Karl-Marx-Straße war zwischen Thomasstraße und Uthmannstraße vorsorglich abgesperrt worden.