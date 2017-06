BGH-Entscheidung - Silvio S. muss nun doch mit Sicherungsverwahrung rechnen

28.06.17 | 17:11 Uhr

Der Mörder von Elias und Mohamed muss, wenn er seine lebenslange Haftstrafe abgesessen hat, möglicherweise doch in Sicherungsverwahrung. Das Landgericht Potsdam habe den Fall insgesamt nicht richtig gewürdigt, entschied der Bundesgerichtshof am Mittwoch in Leipzig.



Der Prozess gegen den Mörder von Elias und Mohamed wird teilweise neu aufgerollt. Das hat der Bundesgerichtshof in Leipzig am Mittwoch entschieden. Der BGH hob Teile des Urteils auf, das das Landgericht Potsdam vor knapp einem Jahr gefällt hatte. Zugleich verwies der BGH den Fall zurück an das brandenburgische Gericht, wo nun eine andere Kammer die Gefährlichkeit von Silvio S. erneut prüfen muss. Im übrigen bleibt die Verurteilung zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld bestehen. Aufgrund der BGH-Entscheidung muss Silvio S. nun damit rechnen, nach lebenslanger Haft doch noch in Sicherungsverwahrung zu kommen. Die grundsätzlich unbefristete Sicherungsverwahrung ist das schärfste Mittel, um die Gesellschaft vor besonderes gefährlichen Straftätern zu schützen (Az.: 5 StR 8/17).



Hintergrund Bundesgerichtshof entscheidet über Revision - Soll Silvio S. in Sicherungsverwahrung? Am Mittwoch geht es um die Frage, ob Silvio S. neben seiner lebenslangen Haftstrafe auch mit Sicherungsverwahrung rechnen muss. Von Lisa Steger

Landgericht lehnte Antrag der Staatsanwaltschaft ab

Silvio S. hatte den sechsjährigen Elias und den vierjährigen Mohamed angelockt, missbraucht und getötet. 2015 wurde der damals 32-Jährige, der isoliert bei seinen Eltern lebte, nach einem Hinweis seiner Mutter gefasst. Diese hatte ihn auf Bildern einer Überwachungskamera erkannt. Die Potsdamer Richter hatten Silvio S. wegen Mordes und Kindermissbrauchs zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie stellten zudem die besondere Schwere der Schuld fest, so dass die Strafe nach 15 Jahren nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann.

Gutachten fiel zugunsten von Silvio S. aus

Die Strafkammer ordnete aber keine Sicherungsverwahrung an. Mit diesem Instrument soll die Allgemeinheit vor Tätern geschützt werden, die ihre Strafe verbüßt haben, aber weiterhin als gefährlich gelten. Sicherungsverwahrung ist nach bestimmten schweren Taten obligatorisch, wenn der Angeklagte einen "Hang zu erheblichen Straftaten" hat, so das Strafgesetzbuch. Davon ging die Strafkammer aber bei Silvio S. nicht aus. Ein Gutachter hatte Silvio S. keinen Hang zur Begehung weiterer schwerer Straftaten bescheinigt.



Die Staatsanwaltschaft hatte Revision gegen das Urteil eingelegt, der der 5. Strafsenat des BGH in Leipzig nun folgte. Das Potsdamer Gericht habe Fehler bei der Gesamtwürdigung gemacht, sagte der vorsitzende Richter. Weder habe es die rasche Folge der beiden Morde ausreichend gewichtet, noch die menschenverachtende Weise, in der die Taten begangen wurde. Eine Revision von Silvio S. gegen das Urteil hatte der BGH im April abgewiesen. Sendung: Inforadio, 28.06.2017, 15:00 Uhr