Zehntausende trotzen dem Wetter - Mehr als 30.000 Besucher beim Beelitzer Spargelfest

05.06.17 | 16:17 Uhr

Wer Beelitz hört, denkt meist sofort an Spargel. Dem Edelgemüse widmet die Stadt jedes Jahr am ersten Juni-Wochenende ein Fest - und jedes Jahr kommen Zehntausende. So auch diesmal, obwohl Petrus nicht wirklich auf Seiten der Beelitzer war.



Zehntausende Besucher haben am Pfingstwochenende in Beelitz dem "königlichen Gemüse" gehuldigt: Zum diesjährigen Spargelfest kamen zwischen 30.000 und 35.000 Besucher, wie ein Stadtsprecher am Montag am Abschlusstag mitteilte. Das Fest hatte am Freitag begonnen - und weil es in diesem Jahr auf das Pfingstwochenende fiel, dauerte es einen Tag länger als sonst. Dennoch blieben die Besucherzahlen - wohl wegen des schlechten Wetters - unter denen des Vorjahres, als mit 38.000 Gästen ein Rekord erzielt wurde.

Festumzug und Schlagermusik

Am Montag gipfelten die Festtage in einem großen Umzug durch die Stadt. Gut 40 Umzugswagen waren angemeldet, wie es weiter hieß. Mit dabei waren Vereine, Spargelbauern mit ihren Traktoren, aber auch Kitas und Unternehmen. Auf der Hauptbühne steht der Montag ganz im Zeichen des Schlagers – mit den Geschwistern Hofmann, Michael Holm und Mary Roos, während auf der Nebenbühne in der Poststraße regionale und Nachwuchsbands – wie auch an den anderen Tagen – zu den Instrumenten greifen. Präsentiert wurde das Fest von Antenne Brandenburg.

Ein Glaser brachte den Spargel nach Beelitz

Offiziell war die Spargelsaison in Brandenburg Mitte April eröffnet worden. Am 24. Juni endet zum Johannistag traditionell die Ernte. In und um Beelitz liegt Ostdeutschlands größtes geschlossenes Spargel-Anbaugebiet. In ganz Brandenburg produzieren mittlerweile 92 Betriebe Spargel auf etwa 4.400 Hektar - nur Niedersachsen hat mit knapp 6.000 Hektar mehr eine noch größere Anbaufläche. Erstmals wurde in Beelitz nach Angaben der Stadt das "weiße Gold" im Jahr 1861 angebaut - und zwar nicht von einem Bauern, sondern von dem Glasermeister Carl Friedrich Wilhelm Hermann. Viele Beelitzer Landwirte zogen dann aber schnell nach. Das erste Spargelfest wurde 1934 veranstaltet, damals für die Erntehelfer.

Sendung: Antenne Brandenburg, 05.06.2017, 16.00 Uhr