Brandserie in Wittenberge

Gegen eine mutmaßliche Serienbrandstifterin in Wittenberge (Prignitz) hat die Staatsanwaltschaft Neuruppin am Donnerstag Haftbefehl erlassen. Die 39-Jährige sei in die Justizvollzugseinrichtung Luckau gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Nord mit.