Verlassene Autos in Berlin: Wenn aus 72 Stunden Monate werden

Sie stehen in Berlin zu Tausenden auf Parkplätzen herum oder irgendwo am Straßenrand: Autos oder Motorräder, die offenbar keiner mehr haben will. Bis sie weggeräumt werden, vergehen oft Monate. Doch das kann teuer werden. Von Thomas Rautenberg