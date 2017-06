Der Polizei-Angestellte, der zum Objektschutz gehört, rief daraufhin Verstärkung. Am Tatort wurden zehn kleine Pflastersteine gefunden, aber kein Verdächtiger. Die Steine kamen zur Spurensicherung. Ein BMW, der an der Kreuzung geparkt war, wurde ebenfalls beschädigt.

Wieder ist ein Polizeiauto in Berlin mit Steinen beworfen worden. Ein Wachmann fuhr in der Nacht zu Montag in die Nordkapstraße in Prenzlauer Berg, als plötzlich mehrere kleine Pflastersteine den Wagen trafen. Ein Stein durchschlug die Scheibe der Beifahrertür und blieb auf dem Sitz liegen, wie die Polizei mitteilte.

Immer wieder werden Polizisten und Streifenwagen in Berlin von Linksextremisten mit Steinen angegriffen. Zuletzt wurden mehrere Einsatzwagen Ende Januar im Bezirk Mitte attackiert. Die mutmaßlichen Täter veröffentlichten ein Bekennerschreiben im Internet.

Oft kommt es auch in der Umgebung von ehemals besetzten Häusern in der Rigaer Straße in Friedrichshain und in der Nähe der Köpenicker Straße in Kreuzberg und Mitte zu solchen Attacken.

