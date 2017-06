Traditionelle ADFC-Sternfahrt in Berlin - Straßen frei für 100.000 Radfahrer

09.06.17 | 12:42 Uhr

Am Sonntag haben die Radfahrer in Berlin wieder Vorfahrt - sogar auf Teilen der Autobahn. Zur großen Sternfahrt des ADFC werden mehr als 100.000 Teilnehmer erwartet. Sie fordern: Der Senat soll noch in diesem Jahr das geplante Radgesetz beschließen.



Berlin gehört am Sonntag den Radfahrern: Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) lädt zu seiner 41. Sternfahrt ein. Zahlreiche Straßen werden deshalb für den Autoverkehr gesperrt sein. Die Demonstrationsfahrt steht in diesem Jahr unter dem Motto "Fahrradland Deutschland. Jetzt!". Eine der Kernforderungen des ADFC: Das geplante Berliner Radgesetz soll noch in diesem Jahr beschlossen werden. "Für attraktive und gesunde Städte müssen Radfahrer, Fußgänger und ÖPNV Vorrang genießen", wird die Landesvorsitzende des ADFC, Eva-Maria Scheel, in einer vorab veröffentlichten Pressemitteilung zitiert. "Radinfrastruktur braucht ausreichend Platz und eigene Qualittätsstandards. Es ist Zeit, umzudenken: Wir wollen Radschnellwege statt Stadtautobahnen!"



Radfahrer während einer Sternfahrt auf der AVUS

Der ADFC rechnet mit mehr als 100.000 Teilnehmern. Die 1.000 Kilometer Streckenlänge der Sternfahrt verteilen sich auf 19 Routen, die unter anderem über die A100 und die Avus zum Großen Stern im Berliner Tiergarten führen sollen.



Bundesweit erstes Radgesetz in Berlin in Arbeit

In Berlin wird seit Jahren über die Verbesserung der Bedingungen für Radfahrer gestritten. Mitte Mai stellte die Initiative Volksentscheid Fahrrad den aktuellen Entwurf zum bundesweit ersten Radgesetz ins Netz. Mit der Veröffentlichung des Entwurfes erhöhten die Initiatoren den Druck auf den Berliner Senat und die Justizverwaltung, die sich derzeit mit dem Gesetz beschäftigt. Die Senatsverwaltung für Verkehr reagierte verärgert auf die "unabgesprochene Veröffentlichung" der 28 Seiten und bezeichnete den Entwurf als "Zwischenstand". Das Vorgehen der Initiative habe "die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Dialog Radgesetz beschädigt", teilte die Behörde mit. Das neue Radgesetz soll das Fahrradfahren in der Hauptstadt sicherer und bequemer machen. Bereits Anfang April hatten Senat und Initiative die Eckpunkte der Öffentlichkeit vorgestellt. Demnach soll ein lückenloses Radwegenetz entstehen. An Hauptstraßen sollen die Radspuren verbreitert und wo möglich auch geschützt vom Autoverkehr angelegt werden. Auf besonders wichtigen Verbindungsstrecken sollen Rad-Schnellwege ausgewiesen werden. Außerdem sollen 100.000 Fahrradstellanlagen geschaffen werden.

Die Kinder fahren nicht ganz so weit wie die Erwachsenen.

Umfangreiche Straßensperrungen

Für die Verkehrsteilnehmer in Berlin hat die Sternfahrt erhebliche Auswirkungen. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) kündigte an, dass "allgemein stadtweit" am Vormittag und vor allem ab 11 Uhr mit Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen zu rechnen sei. Sie hebt dabei besonders zwei Routen hervor: Kronprinzessinnenweg – Spanische Allee – A 115 (AVUS) – Messedamm – Neue Kantstraße – Suarezstraße – Bismarckstraße – Ernst-Reuter-Platz - Straße des 17. Juni – Großer Stern sowie Buschkrugallee – A 100 – Sachsendamm – Dominicusstraße – Martin-Luther-Straße – Kleiststraße – Wittenbergplatz – Tauentzienstraße – Kurfürstendamm – Joachimsthaler Straße – Hardenbergstraße – Ernst-Reuter-Platz – Straße des 17. Juni – Großer Stern

Die Straße des 17. Juni ist am Sonntag laut VIZ von 5 Uhr bis voraussichtlich um Mitternacht zwischen Großem Stern und Brandenburger Tor in beiden Richtungen gesperrt. Auch Teile der benachbarten Ebertstraße und der Yitzhak-Rabin-Straße sind gesperrt - allerdings aus einem anderen Grund: Hier findet das 22. Umweltfestival statt.

Der Stadtring (A100) wird für die Sternfahrt zwischen Buschkrugallee und Alboinstraße gesperrt, die Avus (A115) zwischen Zehlendorf und Dreieck Funkturm. Der Verkehr wird über Stadtstraßen umgeleitet - was auch dort zu Behinderungen führt.



Im vergangenen Jahr hatten laut ADFC 140.000 Radfahrer an der Sternfahrt teilgenommen. Das Motto der Jubiläums-Ausgabe lautete schlicht "Fahr Rad!".



Routenverlauf in diesem Jahr

Die ADFC-Sternfahrt 2016 in Bildern

Rote Ampeln, falsche Fahrbahn, Macken auf dem Radweg? Völlig egal, wenigstens für ein paar Stunden: Am Sonntag haben sich mehr als 100.000 Radler bei der Sternfahrt ausgetobt - viele Berliner Straßen waren für Autos gesperrt.

Schon zum 40. Mal hatte der ADFC Berlin zur Sternfahrt aufgerufen, inzwischen ist es die größte regelmäßige Fahrrad-Demo der Welt.

Mit lautem Gebimmel demonstrierten die Sonntagsfahrer für bessere Bedingungen beim Radverkehr. Mit grünen Luftballons und der Aufschrift "Fahr Rad!" forderten sie, Berlin zur Fahrrad-Hauptstadt zu machen. Etwa 200 Helfer vom "Volksentscheid Fahrrad" sammelten Unterschriften für ein Volksbegehren, das unter anderem 350 Kilometer Fahrradstraßen bis 2025 fordert.

Auf 19 Routen mit einer Gesamtlänge von mehr als 1.000 Kilometern kamen die Teilnehmer von der Stadtgrenze und aus Brandenburg. Viele von ihnen demonstrierten nur nebenbei - sie freuten sich einfach, mal richtig schön über die Stadtautobahn und die Avus brettern zu dürfen.

Das hatte natürlich Folgen für die Autofahrer. Der Stau war hier am Sonntag noch länger, als die üblichen Berufsverkehr-Schlangen. Wofür die Sternfahrt aus der Sicht mancher Fahrer gut war? "Zum Nägelfeilen, aber ansonsten nichts", sagte eine ausgebremste Berlinerin der Abendschau.

Weil auch Nebenstraßen der Demo-Route eine Zeitlang gesperrt waren, konnte man ganz entspannt durch das Stadtzentrum radeln - hier stressten weder Auto- noch die zehntausenden Fahrradfahrer.

Auf vielen Sternfahrt-Routen dagegen wurde es eng. Besonders Fußgänger mussten ewig warten, bis sie die Straße überqueren konnten.

Am Vormittag war das Wetter noch trocken und sonnig, nachmittags mussten die Radfahrer immer wieder vor heftigen Schauern und stellenweise Hagel Schutz suchen.

Auch auf der Halenseestraße hätten sich viele der Ausnahme-Autobahnfahrer in diesem Moment ganz gerne ein Blechdach über dem Kopf gewünscht.



Das große Abschlusstreffen der mehr als 100.000 Radfahrer an der Siegessäule fiel deshalb buchstäblich ins Wasser - gegen 15 Uhr rauschten schon wieder die Autos über die regennassen Berliner Straßen. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen