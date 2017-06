Der Streit um eine Spielstraße in Berlin-Pankow ist mit einem Kompromiss beigelegt worden. Wie das Verwaltungsgericht am Freitag mitteilte, hat sich das Bezirksamt Pankow mit den klagenden Anwohnern darauf geeinigt, dass die Gudvanger Straße nur noch einmal pro Monat für den Verkehr gesperrt wird. Die Veranstaltung "Temporäres Spielen auf der Straße" wird demnach von Mai bis Oktober jeweils zwischen 14 und 18 Uhr stattfinden. Das dazu gehörende Programm wird frühzeitig bekannt gegeben, damit sich Interessenten und Anwohner darauf einstellen können. Die Kläger versicherten im Gegenzug, nicht mehr gegen das Projekt vorzugehen.

Das Deutsche Kinderhilfswerk hatte die Anwohner-Klage als weiteren Beleg für eine latente Kinderfeindlichkeit der Gesellschaft gewertet. In Berlin gibt es häufiger Streit über den öffentlichen Umgang mit Kindern. Im vergangenen Jahr sammelte eine Mutter mehr als 22.000 Unterschriften, um gegen ein Stillverbot in einem Café zu protestieren. Schon 2012 hatte eine Kaffeerösterei in Prenzlauer Berg mit einem Kinderwagenverbot für Wirbel gesorgt. Mehrfach wurden auch Kinderwagen in Treppenhäusern in Brand gesetzt.