Sie liefern oft den entscheidenden Beweis: War es ein Unfall? Suizid? Mord? Rechtsmediziner wie Sven Hartwig von der Berliner Charité untersuchen hunderte Verdachtsfälle, vor Ort oder auf dem Seziertisch. Mancher Fall geht ihnen dabei nicht mehr aus dem Kopf. Von Judith Rhode

"Uns ist nichts Menschliches fremd in unserem Beruf", sagt Sven Hartwig, Rechtsmediziner an der Berliner Charité. In seinem Berufsleben hat er unzählige Tote obduziert. 32.000 Menschen würden pro Jahr in Berlin sterben, 8.000 dieser Todesfälle die Polizei beschäftigen und 2.000 im Institut der Rechtsmedizin ankommen, so Hartwig. Etwa 40 vollendete Tötungsdelikte gibt es jährlich in Berlin, dazu kommen 70 bis 80 versuchte Tötungen. Sven Hartwig ist einer der Rechtsmediziner, die nach Spuren suchen, warum und auf welche Weise jemand zu Tode kam. Häufig gelingt Rechtsmedizinern der entscheidende Beweis zur Lösung eines Falls.

"Wir erfahren eine ganze Menge von den Toten", so Sven Hartwig. "Das fängt mit der Besichtigung eines Leichnams von außen an. Wir erlangen Hinweise darauf, wie lange der Todeseintritt schon her ist. Und dann sind wir natürlich neugierig und haben den Auftrag, die Todesursache zu klären. Dafür müssen wir in den meisten Fällen zum Messer greifen."

Nicht immer muss es eine scharfe Klinge sein: Bei seinem aktuellen Fall nutzt Sven Hartwig ein virtuelles Messer - einen CT-Scan. Er macht Verletzungen sichtbar, die bei einer normalen Obduktion nur schwer erkennbar wären. In diesem Fall wurde ein Mann erhängt in seiner Wohnung aufgefunden. Vermutet wird Suizid. "Landläufig geht man ja davon aus, dass man beim Erhängen am Genickbruch stirbt, in unserem Fach ist bekannt, dass das mitnichten so ist", erklärt er. Stattdessen sei der Verschluss der Blutgefäße die Todesursache. Das erkennt der Arzt im Scan sofort - der Verdacht auf Suizid hat sich bestätigt. Ein Fall, den der Rechtsmediziner schnell zu den Akten legen und an den er sich bald kaum noch erinnern wird.

Herzschwäche oder Mord?

Es gibt aber auch Fälle, die er über viele Jahre nicht los wird und zu denen seine Gedanken immer wieder zurückkehren. Wie den Fall des alten Ehepaares, das seit 49 Jahren verheiratet war und im Wedding wohnte. An einem Abend im Juni 2005 ruft die 69-jährige Rita P. beim Notruf an. Sie erzählt, ihr Mann und sie hätten sich gestritten, jetzt liegt er in der Küche, atmet kaum noch und braucht dringend einen Arzt. Den eintreffenden Notärzten und der Polizei will sie glauben machen, ihr Mann sei herzkrank gewesen. Bei einem Anfall sei er in ein Glas gefallen und habe sich so eine Wunde am Oberkörper zugezogen. Der Polizei fallen Ungereimtheiten auf und sie verständigen Sven Hartwig. Im Müll versteckt entdeckt der Rechtsmediziner ein blutiges Hemd mit Einstichloch und das dazu passende Messer im Messerblock. Die Ehefrau verstrickt sich in Widersprüche.

Sven Hartwig bei einem Tatort-Einsatz

Das Opfer kommt in die Rechtsmedizin, auf den Seziertisch von Sven Hartwig. Die Obduktion bestätigt, es war kein Unfall. Das Messer drang sechs Zentimeter tief in den Brustkorb ein und verletzte Heinz P. so schwer, dass er innerlich und äußerlich verblutete. Er hatte sich noch gegen den Angriff gewehrt, aber keine Chance gehabt. Als Rita P. abgeführt wurde, rief sie Sven Hartwig noch zu, er möge die Fenster schließen und das Licht ausschalten. "Das habe ich als sehr kaltschnäuzig empfunden", erinnert sich der Rechtsmediziner. So etwas sei ihm in den vielen Berufsjahren nicht noch einmal vorgekommen. Nicht nur die Kälte der Täterin beschäftigt Sven Hartwig auch heute noch. Es ist die Seltenheit, die diesen Fall so einzigartig macht. Tötungsdelikte bei Menschen über 60 Jahren sind äußerst selten. Frauen, die zum Messer greifen, um zu töten, auch. Das Urteil für Rita P. fiel milde aus. Sie erhielt fünfeinhalb Jahre Gefängnisstrafe.

Eine Geschichte in jeder Straße

Zu Sven Hartwigs Job gehört auch der rechtsmedizinische Bereitschaftsdienst. Dann ruft ihn die Berliner Polizei an einen Tatort irgendwo in der Stadt. "Im Rahmen des gerichtsärztlichen Bereitschaftsdienstes kommt man so richtig rum. Da gibt’s kaum Ecken, wo man nicht schon mal war. Egal, wo ich lang fahre, ich erinnere mich an die Fälle", so Sven Hartwig. Tagelang könnte der Rechtsmediziner durch die Stadt fahren und zu vielen Straßen und Häusern die passenden Fälle erzählen. Einer davon könnte die Geschichte mit dem Embryo sein, der auf einem Gehweg im Prenzlauer Berg gefunden wurde. Auf den ersten Blick Zwillinge, bei näherer Betrachtung ein Scherzartikel aus Gummi.

Sven Hartwig wertet den CT Scan eines Verstorbenen aus

Manche dieser Gegenstände landen neben Postkarten und Bildern im Büro des Rechtsmediziners. Sie erinnern an außergewöhnliche Delikte, wie zum Beispiel das Foto einer mumifizierten alten Frau. Ihre Familie vergaß beim Umzug, die seit Jahren tote Großmutter mitzunehmen.

An der Pinnwand hängt auch eine Postkarte mit der Aufschrift "Du tot im Flur Hans? So kenn ich Dich gar nicht". Rechtsmediziner sagt man, hätten einen sehr schwarzen Humor. Vielleicht brauchen sie diesen auch, um Bilder von Tatorten zu ertragen, die emotional so belastend sind, dass sie einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Doch auch wenn Rechtsmediziner keine Menschenleben mehr retten können, ohne sie würde mancher Mörder unerkannt bleiben, mancher Tod rätselhaft.