rbb Fernsehen | Täter-Opfer-Polizei - "Es hat nach Diesel gestunken im Sektionssaal"

14.06.17 | 11:41 Uhr

Wann trat der Tod ein und vor allem wie? Harald Voß ist Rechtsmediziner in Frankfurt (Oder). Der erfahrene Forensiker berichtet von mysteriösen Todesumständen, und erinnert sich an den spannendsten Fall seiner Laufbahn – den des "Dieselmörders". Von Judith Rhode

Seit mehr als 30 Jahren steht Harald Voß im Sektionssaal der Rechtsmedizin. Er liest die Körper von Toten, wie sie ums Leben kamen und wann. Unfassbares hat er in dieser Zeit erlebt und gesehen. "Man darf nicht alles so dicht an sich heranlassen", erklärt Harald Voß seine Strategie, mit dem Erlebten umzugehen. "Wenn ich aus dem Institut nach Hause gehe, und die Tür fällt zu, nehme ich nichts mit nach Hause.” Immer wieder aber stößt er auch in seinem Alltag auf Mordfälle, die ihn nicht loslassen. Am stärksten im Gedächtnis geblieben ist ihm ein Fall aus dem Jahr 2000 – der des "Dieselmörders".

rbb Fernsehen Mi, 14.06.2017 21:00 Uhr - Täter-Opfer-Polizei extra Extra-Ausgabe: Uwe Madel stellt den Rechtsmediziner Dr. Harald Voß vor. Er arbeitet im Brandenburgischen Landesinstitut für Rechtsmedizin in Frankfurt (Oder).

Es ist ein besonders brutaler Mord, der mit einer Vermisstenanzeige im niedersächsischen Vechta beginnt. Dort meldet eine junge Frau, dass ihre Mitbewohnerin nicht nach Hause gekommen ist. Schnell geht die Polizei von einem Verbrechen aus. Ins Visier gerät der Arbeitgeber des Opfers: ein junger Mann Anfang 30. Er kommt aus der Nähe von Cottbus und betreibt in Niedersachsen ein kleines Transportunternehmen. Bei der Vernehmung verstrickt er sich in Lügen und gesteht schließlich, die Frau sei in seinem Haus umgekommen. Bei der Beantwortung der Fragen, wie sie ums Leben kam und wo ihre Leiche ist, präsentiert er immer neue Versionen. Die Ermittler müssen nun klären: War es ein unglücklicher Sturz? Hat er die Leiche nach Afrika verschifft? Oder in einen Kanal geworfen?

Leichenfund in der Nähe von Cottbus

Je später die Ermittler die Leiche finden, desto weniger Spuren können sie sichern. Die Zeit läuft ihnen davon. Schließlich - vier Wochen nach dem Verschwinden - gesteht der Verdächtige, die Leiche in seine alte Heimat Brandenburg gebracht zu haben. Er führt die Ermittler nach Krieschow, einem kleinen Ort in der Nähe von Cottbus. Auch Harald Voß, der zuständige Rechtsmediziner, macht sich dorthin auf den Weg. Mit einem Bagger legen die Ermittler die Leiche frei. "So einen Leichen-Fundort habe ich noch nie gehabt", erinnert sich Harald Voß. "In meinen 31 Jahren in der Rechtsmedizin hab ich das noch nie gesehen. Das war etwas Außergewöhnliches." Außergewöhnlich war vor allem die Stellung, in der der Täter sein Opfer begraben hatte - in der sogenannten Büßerstellung. Dabei kniete das Opfer, die Arme auf dem Rücken gefesselt, den Kopf nach vorn gebeugt.

Heizöl in der Leiche

Harald Voß muss nun herausfinden, wie die junge Frau ums Leben kam. Bei der Obduktion stellt er fest: Das Opfer hat viele Verletzungen. Und: Öl im gesamten Körper. Auch für einen erfahrenen Rechtsmediziner wie Harald Voß ein grauenvoller Befund. "Diesel- oder Heizölinjektionen hatte ich vorher noch nie gesehen, auch danach nie wieder" so Voß. Deswegen habe die Obduktion sehr lange gedauert und sei sehr aufwändig gewesen. "Es hat nach Diesel gestunken im Sektionssaal", erinnert er sich. "Meine Kollegen und ich hatten hinterher alle Kopfschmerzen."

Mehr zum Thema Täter-Opfer-Polizei extra: Die Rechtsmediziner - "Wir erfahren eine ganze Menge von den Toten" Sie liefern oft den entscheidenden Beweis: War es ein Unfall? Suizid? Mord? Rechtsmediziner wie Sven Hartwig von der Berliner Charité untersuchen hunderte Verdachtsfälle, vor Ort oder auf dem Seziertisch. Mancher Fall geht ihnen dabei nicht mehr aus dem Kopf. Von Judith Rhode

Nach der stundenlangen Obduktion steht fest, wie brutal der Täter seine Mitarbeiterin ermordet hat. Jetzt gesteht er alles. Er hat sich mit der Frau, die er begehrte, gestritten und ist wütend geworden. Der kräftige, untersetzte Mann würgt sein Opfer und stößt es dann heftig zu Boden. Dabei erleidet die Frau einen Schädelbruch. Er vergewaltigt und fesselt sie. Dann zieht er mit einer Spritze Heizöl auf und injiziert ihr die Flüssigkeit in die Blutbahn. "Wenn er es einfach irgendwohin gespritzt hätte, wäre sie möglicherweise auch gestorben, aber nicht so schnell, wie sie letztendlich dann gestorben ist", erklärt Voß das Vorgehen des Täters. Dieser habe gezielt nach großen Blutgefäßen gesucht und dort das Heizöl injiziert. Harald Voß findet das Heizöl in Form kleiner Tröpfchen im gesamten Körper des Opfers. Ein Zeichen dafür, dass die junge Frau während der Injektionen noch lebt und erst später an einer Embolie stirbt. Woher der Täter sein medizinisches Wissen hat, ist bis heute unklar. Auch, warum er sein Opfer auf diese schreckliche Weise umbrachte. Als die Frau tot ist, verstümmelt er sie noch mit einem Messer – wahrscheinlich, um die Spuren der Vergewaltigung zu vertuschen. Dann bringt er die Leiche mit einem gemieteten Auto nach Krieschow, in die Nähe von Cottbus, und legt sie dort in die Gruft.

Nicht zuletzt durch die Arbeit der Ermittler und des Rechtsmediziners wird der Täter zunächst zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt, kommt dann aber in die geschlossene Psychiatrie - bis heute. Für Harald Voß bleibt dieser Mordfall einzigartig, auch wegen des intensiven Ölgeruchs. "Es gibt keine Option, sich vor dem Dieselgeruch zu schützen", so Voß. Dieser würde jeden Filter durchdringen. Grundsätzlich sei die Nase in der Rechtsmedizin ein wichtiges Werkzeug. Bestimmte Gifte wie zum Beispiel Kaliumzyanid, hätten einen Bittermandelgeruch. Den hat Voß selbst bereits zweimal bei Sektionen festgestellt.

"Ein hochinteressanter Beruf"

Trotz der menschlichen Abgründe, die sich im Alltag vor ihm auftun, hat Harald Voß seinen Berufswunsch nie bereut. Bereits mit 17, als fest stand, dass er Medizin studieren würde, wollte er Rechtsmediziner werden. "Es ist ein hochinteressanter Beruf, wir haben ständig Abwechslung", so Voß. "Wir wissen heute nie, was morgen sein wird.” Es ist ein Leben, in dem Harald Voß Tag für Tag mit dem Tod konfrontiert ist. Doch der Rechtsmediziner weiß - erst, wenn er seine Arbeit getan hat, können die Toten ihre letzte Ruhe finden.

Sendung: Täter, Opfer, Polizei, 14.06.2017, 21.00 Uhr