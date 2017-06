Auto fährt in Sicherheitspoller am Breitscheidplatz

Gott sei Dank kein Terroranschlag: Ein Unfall hat am Samstag am Breitscheidplatz für einen Schreckmoment gesorgt. Ein Auto war in die nach der Terrorattacke aufgestellten Sicherheitspoller gefahren.

Ein Autounfall hat am Samstag am Berliner Breitscheidplatz für Aufregung gesorgt. Ein Kleinwagen war gegen 13.10 Uhr - zunächst ohne ersichtlichen Grund - von der Fahrbahn plötzlich nach rechts gefahren. Es prallte dort in einen der Sicherheitspoller, die nach dem Terroranschlag am Platz aufgestellt worden waren.



Die Polizei sperrte zunächst den Unfallort ab und nahm den 23-jährigen Autofahrer sowie die 26 und 32 Jahre alten Insassen in Gewahrsam - zur Klärung des Unfallhergangs. Ein Insasse erlitt bei dem Unfall eine Platzwunde.