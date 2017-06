Nach dem Gottesdienst findet die traditionelle Fronleichnamsprozession durch benachbarte Straßen statt. Ihr schließt sich ein Fest der Begegnung um die Sankt-Hedwigs-Kathedrale an. Zum Abschluss gibt es ab 21:00 Uhr in der Bischofskirche eine weitere Messe.

In den Kirchengemeinden finden die Prozessionen in der Regel am folgenden Sonntag statt, weil Fronleichnam in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern kein gesetzlicher Feiertag ist.

An Fronleichnam feiern die Katholiken in besonderer Weise die Präsenz Christi in der geweihten Hostie.