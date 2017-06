Tempo-Erbsen und -Bohnen gehörten in nahezu jede DDR-Küche wie Im-Nu-Kaffee oder das Spülmittel Fit. Die Hülsenfrüchte waren schneller zubereitet als herkömmliche Erbsen und Bohnen, weil sie in einem speziellen Verfahren vorbehandelt wurden. Damit konnten Köche in der DDR wertvolle Zeit sparen.